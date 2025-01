Ilgiorno.it - Violenze nei cortei per Ramy, papà Yehia Elgaml non ci sta: “Chi chiede giustizia per mio figlio non deve fare casino”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 12 gennaio 2025 – Torna a parlare, padre di, e torna a gettare acqua sul fuoco delle manifestazioni che, in nome di suo, hanno generato scontri – ieri – neiorganizzati a Roma e Bologna. “Quando ci sono persone che fanno manifestazioni perree verità per mio, non devononé cose brutte. Per favore, fate manifestazioni con calma, nelle quali si cammina e basta, pacifiche"., Meloni: a Roma ignobile episodio di disordine e caos. Salvini: criminali rossi Già questa mattina la famiglia del 19enne morto lo scorso 24 novembre al termine di un inseguimento, in scooter, con i carabinieri di Milano, aveva rilasciato un comunicato pacificatore. Un richiamo alla responsabilità e anche al rispetto della memoria del