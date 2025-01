Sport.quotidiano.net - Reggiana Bari sospesa qualche minuto per cori razzisti, poi finisce col pareggio

Reggio Emilia, 12 gennaio 2025 – Lainizia il 2025 con un ottimo punto in casa col: i granata hanno giocato tutto il secondo tempo in dieci uomini per l’espulsione di Lucchesi arrivata poco prima della pausa. La differenza, però, non si è vista: anzi. Tolti giusto gli ultimi 3-4 minuti, la squadra di Viali ha giocato molto meglio, con una maggiore presenza in campo e più spinta offensiva. Impossibile non partire dagli episodi, perché è successo di tutto: al 21’ Portanova aveva trovato un grande gol da fuori, ma il Var (come col Modena) gli ha negato la gioia dopo 5’ per un precedente contatto tra Reinhart e Benali (avvenuto a 65-70 metri dalla porta dei pugliesi). Da qui gli animi si surriscaldano, si gioca poco e il ritmo viene spezzato ulteriormente al 39' del primo tempo.