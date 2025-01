Leggi su Cinefilos.it

Lawche: “Unda”Se vi siete mai chiesti come sarebbe se Mr. Napkin Head avesse il controllo di un arsenale nucleare, non chiedetevelo più con lada parte dell’attoreLaw cheil presidente russoin The Wizard of the Kremlin del regista Olivier Assayas. Il coinvolgimento di Law nel film è stato rivelato per la prima volta la scorsa primavera, anche se i dettagli sul suo ruolo sono stati tenuti nascosti.Il film, basato sull’omonimo romanzo best-seller di Giuliano da Empoli, è incentrato su un giovane regista (interpretato da Paul Dano) che diventa inaspettatamente un consulente chiave didurante la sua ascesa al potere nella Russia post-sovietica. Uno stage coi fiocchi, questo. Il cast del film è completato da Alicia Vikander (che ha recitato accanto a Law in Firebrand del 2023), Zach Galifianakis e Tom Sturridge.