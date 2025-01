Ilgiorno.it - Guasto sui binari, stazioni nel caos. L’ira dei viaggiatori: "Inaccettabile"

Leggi su Ilgiorno.it

La folla si accalca sotto i tabelloni, mentre i minuti di ritardo segnalati di di fianco ai treni in arrivo continuano ad aumentare. Quando va bene. Perché tante corse sono state soppresse. Non resta che incrociare le dita, con le valigie al seguito. Tanti chiedono informazioni. La coda all’assistenza clienti è un serpentone di decine di metri. Èalla stazione Centrale. Un sabato da dimenticare per i. La giornata nera è iniziata poco dopo le 7 alla stazione di Milano Centrale, quando un treno Italo ha causato col pantografo, il “braccio“ che preleva la corrente elettrica, unalla linea aerea. Poi un Frecciarossa in transito ha agganciato il punto già danneggiato, aggravando la situazione. La Polfer ha confermato l’incidente, non risulta alcun atto doloso. E ci sono volute ore, ai tecnici di Rfi, per riportare la situazione alla normalità: circolazione ripresa gradualmente dopo le 15.