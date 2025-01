Ilrestodelcarlino.it - Dardust torna a Sanremo. Ecco ’Febbre’ per Clara

Lo scorso anno contribuì al successo di Angelina Mango, firmando il brano vincitore ‘La Noia’. Quest’anno tenterà l’impresa con ‘Febbre’, il brano che verrà presentato in gara da. Il compositore e musicista ascolano Dario Faini, in arte, sarà di nuovo protagonista a, dove ormai è di casa. La notizia è stata diffusa dallo stesso artista proprio in queste ore. Il suo ritorno al Festival (in programma dall’11 al 15 febbraio) rappresenta una sorpresa, visto che negli ultimi mesi Darrdust aveva lungamente ribadito dell’esigenza di voler prendere le distanze dai meccanismi nazional-popolari dettati dal pop italiano e dai suoi tormentoni. Il brano in gara sarà ‘Febbre’, appunto, affidato a, la cantante e attrice scoperta dal grande pubblico con la fiction ‘Mare Fuori’, che sarà di nuovo all’Ariston dopo il 24esimo posto ottenuto lo scorso anno con ‘Diamanti Grezzi’.