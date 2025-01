Biccy.it - C’è Posta Per Te, gli ascolti della puntata dell’11 gennaio

Maria De Filippi è tornata con uno dei suoi programmi più amati di sempre, C’èPer Te, ieri sera infatti su Canale 5 è andata in onda la primanuova edizione. Alla corte di Maria storie di tradimenti come quella di Katia e Donato, ma anche regali e ospiti vip come Antonino Cannavacciuolo e il calciatoreJuventus Dušan Vlahovi? (qui tutti gli undici ospiti delle prossime puntate). Il primo appuntamento mariano è stato seguito da 4.833.000 telespettatori con uno share del 31,3 %, dati superiori anche al debutto di un anno fa (e che potrebbero salire con la total audience). Un altro ottimo risultato per la De Filippi e la sua trasmissione, che dopo 25 anni continua ad essere tra le più seguite tra quelle di Mediaset.Tutto è pronto per la primadi #CePerTe Vi aspettiamo QUESTA SERA in prima serata su Canale 5, non mancate! pic.