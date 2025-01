Basket Serie A2 2024 2025 | colpo Urania Milano a Rieti vincono Fortitudo e Avellino

Leggi su Sportface.it

La 20^ giornata dellaA2disi è aperta con l’importante vittoria dell’sul campo dinello scontro diretto per la quinta posizione. A premiare la formazione meneghina è soprattutto l’ottimo avvio di partita, caratterizzato dai punti di Potts, Udanoh e Cavallero, oltre agli apporti fondamentali di Cesana e Gentile.comincia a trovare la via del canestro solo nella seconda parte di primo quarto, che si chiude 9-21. La formazione laziale ritrova il proprio ritmo già nel secondo quarto, ma mancano i break importanti, quelli necessari per colmare un gap così ampio. Spencer è il più positivo con una doppia doppia da 11 punti e altrettanti rimbalzi, ma gli ospiti rispondono con quattro giocatori in doppia cifra a siglare un successo meritato. Soprattutto, l’ritrova un successo in trasferta dopo tre KO di fila lontani dalle mura amiche.