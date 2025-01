"Un onore lavorare con te". Terribile lutto al Castello delle cerimonie, morto lo storico collaboratore

Leggi su Caffeinamagazine.it

Unha colpito l’Hotel La Sonrisa, celebre struttura alberghiera situata a Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli. La location, nota per essere stata il set del programma televisivo di Real Time “Il Boss” e in seguito “Il” dopo la scomparsa di don Antonio Polese,proprietario, è attualmente gestita dalla figlia Immacolata Polese (Donna Imma) e dal marito Matteo.La triste notizia è stata condivisa attraverso i canali social ufficiali della struttura, che nel corso degli anni ha raggiunto un’ampia notorietà grazie alla trasmissione televisiva. Più di recente, l’hotel e ristorante ha però fatto parlare di sé per motivi diversi, in seguito alla confisca legata a un’accusa di lottizzazione abusiva. Dopo queste difficoltà, un altro evento doloroso ha colpito il “”.