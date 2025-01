.com - Promozione / Villa San Martino di rigore sulla Vigor Castelfidardo

Leggi su .com

In gol dagli undici metri Mancini. Con questo successo gli uomini di Pompei si portano a ridosso della zona play offVALLESINA, 11 gennaio 2025 – Vittoria importante per ilSan Maertino contro una compagine di alta classifica. Non tante le palle goal per entrambe le squadre ma una partita giocata ad alti ritmi.I padroni di casa disputano un primo tempo magistrale sia a livello d’intensità ma soprattutto con una difesa che non lascia spazi agli avversari.Al 8? gli ospiti sono pericolosi su punizione con tiro deviato da un difensore che mette in difficoltà l’ottimo Azzolini. Al 12? in fase di spinta Fabbri è pericoloso con un tiro cross.Al 19? vantaggio dei rossoverdi subattuto da Mancini per atterramento in area di Pasini. Sempre Pasini al 32? intelligentemente ruba palla al limite dell’area ma a tu per tu con il portiere Lombardi non riesce a raddoppiare.