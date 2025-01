Calciomercato.it - “Pessimo rapporto con Thiago Motta”: giocatore Juve esce allo scoperto

Leggi su Calciomercato.it

ai ferri corti con un calciatore bianconero, dichiarazioni forti che non lasciano dubbiOgni nuovo ciclo che si rispetti, nel mondo del calcio, può andare incontro a problemi fisiologici nel percorso di crescita. Per lantus, si sapeva delle incognite legate all’arrivo di. Una avventura, quella dell’allenatore ex Bologna, che in bianconero per il momento non sta decollando.“con”:– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Appena due sconfitte in 26 gare ufficiali, è vero, ma la metà di queste sono state pareggiate. Dunque, lantus si trova a rincorrere in classifica sia in campionato che in Champions League, sulla strada della qualificazione diretta agli ottavi. E ha già visto sfumare un possibile obiettivo stagionale, la Supercoppa italiana.