Oasport.it - Pagelle discesa St. Anton: Brignone chiude un cerchio, Goggia vanifica il tesoretto, Vonn spaventa

Leggi su Oasport.it

ST.2025 Federica, 10: non è stata perfetta, per sua stessa ammissione, ma non ci è andata lontana.A 34 anni arriva la prima vittoria della carriera in, peraltro meritatissima, se pensiamo che in questa disciplina aveva già ottenuto ben 7 podi, il primo nel 2018. Tanti anni fa, in una delle sue prime interviste ad OA Sport, l’azzurra spiegava che l’obiettivo era quello di diventare polivalente in un’era, come quella di 15 anni fa, in cui la specializzazione regnava sovrana nel Bel Paese. Il trionfo odierno assume dunque i contorni della chiusura di un, perché la valdostana è stata capace di primeggiare in ben quattro specialità in Coppa del Mondo:, superG, gigante e combinata. Nemmeno Deborah Compagnoni ci era riuscita. Adesso deve rimanere tranquilla, non pensare alla classifica generale e non cercare i nemici dove non ci sono.