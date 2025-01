Anteprima24.it - Maltempo: si allaga passaggio a livello, stop alla tratta della Circum

Tempo di lettura: < 1 minutoLa forte pioggia rende impraticabile la zona dele laferroviaria è stata interrotta: accade lungo la linea Napoli-Poggiomarinovesuviana, mentre in queste ore gran parteprovincia di Napoli è interessata da intense precipitazioni.A comunicarlo è l‘Ente Autonomo Volturno che, in una nota, fa sapere come “causamenti, la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Poggiomarino e Scafati è momentaneamente interrotta”.I treni in partenza da Napoli limitano la loro corsa a Scafati, quelli diretti a Napoli avranno invece origine da Scafati. Da ciò che si apprende, il problema riguarda in particolare ildi via Pastori, nella zona compresa tra le fermate di Poggiomarino e Cangiani. L'articolo: siproviene da Anteprima24.