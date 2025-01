Oasport.it - Lindsey Vonn è tornata a far paura: sesta a 40 anni, a Cortina per vincere?

Leggi su Oasport.it

non disputava una discesa libera in Coppa del Mondo dal 19 gennaio 2019: seifa fu nona ad’Ampezzo, poche settimane dopo conquistò la medaglia di bronzo ai Mondiali di Are e decise di ritirarsi. Dopo una lunga inattività la fuoriclasse statunitense ha deciso di ritornare in scena e a 40(ha spento le candeline lo scorso 18 ottobre) si è rimessa in gioco, con il chiaro obiettivo di ottenere risultati di un certo rilievo. L’americana non si è rimessa gli sci ai piedi per fare una passarella, ma da agonista nata ha in mente di esprimersi ai massimi livelli e nonostante un’età sportiva avanzata ha dimostrato di essere sul pezzo.Nella discesa di St. Anton, a seidalla sua ultima apparizione in questa specialità,ha conquistato un pregevole sesto posto, accusando un ritardo di 58 centesimi da Federica Brignone e fermando a quattro decimi dal terzo posto occupato dalla ceca Ester Ledecka.