Ilrestodelcarlino.it - ‘La gallinella rossa’ al Piccolo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Per la rassegna dedicata alle Favole, domani alle 16, al Teatrodi Forlì andrà in scena lo spettacolo ‘Lascritto e diretto da Danilo Conti e da Antonella Piroli della Compagnia TCP Tanti Cosi progetti, prodotto da Accademia Perduta/Romagna Teatri. Lo spettacolo è interpretato da Danilo Conti che utilizzerà pupazzi e originali strumenti musicali. La fiaba narra la storia di unarossa che raccoglie vermi per nutrire i suoi pulcini. Poi un giorno trova un chicco di grano e decide di piantarlo, annaffiarlo e farlo crescere, per poi trebbiarlo e portarlo al mulino e, di seguito, fare il pane. Tutti gli animali della fattoria, come il maiale, l’agnello, il topo, l’anatra, il gatto e altri, dapprima indifferenti, nel sentirne il profumo, provano un grande desiderio di mangiare il pane.