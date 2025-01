Anteprima24.it - La Feldi Eboli non si ferma: il 2025 si apre col blitz a Padova

Tempo di lettura: 4 minutiNuovo anno, stessa storia. Lail suocon un’importantissima vittoria sul campo del Vinumitaly Petrarca, superando i padroni di casa per 0-3 grazie alle reti siglate nella ripresa da Calderolli, Liberti e Ugherani. Una gara a senso unico sin dal primo minuto, giocata quasi ad una sola porta dove solo una gran prova del portiere avversario ha impedito aglitani di portarsi avanti già nel primo tempo. Nella ripresa, proprio nel momento migliore degli avversari, lacolpisce in maniera letale e legittima il punteggio nel finale portando a casa tre punti fondamentali e restando così a +4 sull’inseguitrice Meta Catania.BUNKER – Il primo quintetto dell’anno dei rossoblù vede Venancio, Ugherani, Liberti, Barra, alle loro spalle Montefalcone a difesa della porta delle volpi in sostituzione dell’infortunato capitan Dalcin.