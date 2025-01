Sport.quotidiano.net - Il mercato. Caccia alla punta. Ma servono soldi

Leggi su Sport.quotidiano.net

L’area tecnica dello Spezia sta mettendo in campo idee per rendere ancora più competitiva la squadra, pur in assenza dell’aspetto essenziale che è il ’cash’. Robert Platek ha varato una rigida politica di autogestione non derogabile, se non (forse) per il talentuoso attaccante 20enne Alessandro Seghetti del Perugia, per il quale il ds Melissano continua a essere in vantaggio sulla concorrenza di Frosinone e Sassuolo, fermo restando che il prezzo iniziale di 700mila euro più bonus è fuori portata. Le grandi manovre per il passaggio di una parte delle quote societarie, non aiutano in tal senso adrgare i cordoni della borsa. Per il difensore centrale Francesco Folino della Juve Stabia (il club campano ha acquisito dal Bari l’attaccante Lorenzo Sgarbi e ceduto Gabriele Artistico al Cosenza) c’è la concorrenza forte anche di Cremonese, Sampdoria e Monza: la prossima settimana sarà decisiva.