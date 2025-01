Bergamonews.it - Csi Bergamo, tesseramenti record con oltre 133mila iscritti. Gaetano Paternò confermato presidente

. Si è svolta oggi, sabato 11 gennaio, l’Assemblea Elettiva del Comitato didel Centro Sportivo Italiano, in occasione di un momento significativo per l’associazione che celebra gli 80 anni di storia. L’evento, tenutosi alla Cittadella dello Sport di, ha visto la partecipazione di 190 delegati, rappresentanti di società sportive e delle autorità locali, come il vescovo di Francesco Beschi e la sindaca Elena Carnevali.“Contiamo 850 associazioni sportive,130.000 tesserati, più di 63.000 gare disputate, 401 arbitri e giudici digara: dentro questi numeri la cosa più preziosa restano le storie e le persone che abbiamo incontrato – dichiaradi Csi Comitato di-. Storie di persone che attraverso la loro passione per lo sport hanno scelto di mettersi in gioco con gli altri e per gli altri.