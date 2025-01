Notizie.com - Condannato ma non va in carcere, Donald Trump è il primo presidente Usa pregiudicato. Tutta la vicenda Stormy Daniels

: nessuna pena per, ma sarà ilUsa. “Una farsa, farò appello”.la.Dopo settimane di rinvii e tentativi dei suoi avvocati di annullare il procedimento, coinvolgendo anche la Corte Suprema, è arrivato il verdetto della magistratura americana sul caso. Il giudice di New York ha confermato la condanna all’unanimità della giuria popolare del 30 maggio nei confronti di. Ma ha deciso di non comminargli alcuna pena. Non il, né i domiciliari. E neppure una multa.ma non va inè ilUsala(Ansa Foto) – notizie.comCasca in piedi il tycoon, a dieci giorni dall’insediamento alla Casa Bianca. Il giudice Juan Merchan ha dichiarato che la sua è stata una scelta difficile, e ha definito il caso “straordinario e paradossale”.