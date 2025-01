Con mollica o senza l’incasso record dei panini di Donato | il fatturato del 2024

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –Steven Basalari ha svelato ildei locali di ‘Con’, il fenomeno social nato dalla collaborazione conDe Caprio, il salumiere napoletano diventato una vera star su TikTok. Era il 20 febbraio del 2023 quandoDe Caprio inaugurava il primo punto vendita di ‘Con’, situato in via Pignasecca a Napoli. L’incredibile successo, dovuto anche alla fama su TikTok, ha dato la possibilità al salumiere, in società con l’imprenditore Steven Basalari, di aprire altri tre punti vendita: a Roma, a Milano e una dark kitchen sempre nel centro meneghino. Con un video pubblicato su TikTok, Steven Basalari ha svelato iltotale deldi tutte le attività. L’ultimo locale aperto di ‘Con’ è il “piccolo take away dedicato al delivery” situato in viale Brianza a Milano, dove non c’è l’accesso al pubblico.