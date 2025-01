Metropolitanmagazine.it - Classifica Album 3-9 gennaio: continua il dominio di “È finita la pace” di Marracash

Ladella settimana numero due del 2025 conclusasi il 9, ha visto nuovi ingressi nella chart elaborata da Fimi e Gfk, che hanno aperto la loro strada verso la vetta.Da 43 settimane presente in chart, Icon di Tony Effe,più venduto dei primi sei mesi del 2024, che mantiene la #10 stessa posizione della scorsa settimana. Stabile alla #9 Kid Yugi con Tutti I Nomi Del Diavolo, versione deluxe del secondo lavoro in studio del rapper tarantino arrivato a distanza di due anni da The Globe. Scende dalla #7 alla #8 Alaska Baby di Cesare Cremonini, inda sei settimane, durante le quali l’ottavodel cantautore bolognese è stato certificato disco d’oro. In discesa anche Tony Boy con Going Hard 3 alla #7: nelle venti tracce figurano tra gli ospiti Anna, Capo Plaza e Frah Quintale.