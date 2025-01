Sport.quotidiano.net - Basket a2 femminile. Vigarano spareggia contro Ancona

Leggi su Sport.quotidiano.net

Prima gara del girone di ritorno per la Pallacanestrodel coach Grilli, che dopo gli acquisti di Nikolova e Zietara (entrambe al debutto), comincerà un campionato tutto nuovo. Al Pala, con palla a due alle 18.30, approderà, compagine che, dopo aver battutoall’andata, non è più riuscita a muovere la classifica. Ecco perché il match fra le due squadre a quota 2 punti assume un fondamentale valore in ottica play out. Dal canto proprio,ha inserito due nuove giocatrici in grado di dare man forte a un gruppo che deve crescere e, soprattutto, fare punti. E le doriche del coach Piccionne? Sono sì all’ultimo posto appaiate a, ma partono dal +5 dell’andata, ecco che conterà pure la differenza canestri in caso di arrivo a pari punti in classifica. Le esterne Giangrasso e Streri e le lunghe Barbakadze, Garcia Leon, Bona (ex Bonfiglioli Ferrara) e Pierdicca rappresentano i pericoli pubblici che oggisi troverà di fronte.