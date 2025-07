Calhanoglu risponde a Lautaro | Parole dure che dividono non uniscono Il rispetto non è a senso unico

Hakan Calhanoglu, con parole nette e di grande maturità, replica alle polemiche di Lautaro Martinez, sottolineando l’importanza del rispetto reciproco e della coesione in momenti difficili. La sua risposta mette in luce come, nello sport e nella vita, siano i fatti a parlare più delle parole dure. In un mondo dove le tensioni possono dividere, Calhanoglu ricorda che il vero valore si misura nel rispetto e nell’unità, perché alla fine, la storia ricorderà chi è rimasto in piedi.

Hakan Calhanoglu ha risposto alle dure parole di Lautaro Martinez di ieri nei suoi confronti dopo la sconfitta dell’Inter contro il Fluminense al Mondiale per club. Calhanoglu: «La storia ricorderà chi è rimasto in piedi, non chi ha alzato di più la voce». Il centrocampista ha scritto in un lungo post su Instagram: Dopo l’infortunio nella finale di Champions League, abbiamo comunque deciso che partissi con la squadra per gli Stati Uniti. Essere lì, anche senza poter scendere in campo, è stato importante per me. Volevo stare vicino al gruppo, dare il mio supporto. Purtroppo, durante un allenamento negli Usa, ho riportato un altro infortunio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Calhanoglu risponde a Lautaro: «Parole dure che dividono, non uniscono. Il rispetto non è a senso unico»

Rottura tra Lautaro e Calhanoglu? Arriva la frecciatina social della moglie del turco Dopo le dure dichiarazioni del capitano nerazzurro, la signora Calhanoglu non ha trattenuto le parole, pubblicando una stories instagram che non lascia a supposizioni

Calhanoglu risponde così alle parole di Lautaro e Marotta "Ho sempre cercato di essere un punto di riferimento, non con le parole ma con i fatti. Non ho mai detto di non essere felice all'Inter, in passato ho ricevuto offerte importanti ma ho scelto di restare.

