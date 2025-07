Giornalista arrestato per estorsione | 5mila euro chiesti all’ex sindaco Brancaccio

Un nuovo scandalo scuote il panorama giornalistico campano: Mario De Michele, ex direttore di Italianotizieonline, è stato arrestato per estorsione dopo aver richiesto 5mila euro all'ex sindaco di Orta di Atella, Angelo Brancaccio. Un'operazione sotto gli occhi dei carabinieri che ha svelato un inquietante legame tra potere e corruzione. La vicenda solleva molte domande sulla tutela della libertà di stampa e sulla trasparenza delle istituzioni.

NAPOLI, 01 LUGLIO – È stato arrestato in flagranza di reato Mario De Michele, giornalista campano ed ex direttore del sito Italianotizieonline, colto dai carabinieri della Compagnia di Marcianise mentre riceveva 5mila euro in contanti dall'ex sindaco di Orta di Atella, Angelo Brancaccio. La somma costituiva la prima tranche di un'estorsione da 10mila euro che De Michele avrebbe preteso da Brancaccio, secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord. L'arresto è avvenuto in una struttura con piscina a Succivo, dove lo scambio era stato organizzato. A denunciare il ricatto era stato lo stesso Brancaccio, consentendo così agli investigatori di predisporre l'intervento in flagranza.

