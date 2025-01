Lortica.it - Ancora sulla “maledizione” delle terre di scavo della TAV di Firenze a Cavriglia…

Leggendo attentamente questo articolo on-line proveniente dalla Valdinievole con il quale una consigliera di Serravalle denuncia il rischio che ledidel passante TAV divengano conferite come “rifiuti speciali” nelle discariche di quel comune, laddove non rispettassero i parametri di qualità ambientale previsti dalla normativa vigente per erigere le famose “colline schermo” di Santa Barbara a Cavriglia – la preoccupazione sulle magnifiche sorti e progressive del risanamento e recuperoex miniere del valdarno aretino aumenta esponenzialmente: infatti, sarebbe un’inquietante confermadecisione di RFI di voler usare la calce (o peggio, altri additivi chimici.) per solidificare – in quanto troppo “bagnate ” – lescavate dalle frese per il doppio tunnel dell’inutile, nocivo, deleterio, dannoso e costoso sotto-attraversamento TAV, che sfregerà per sempre la Città Patrimonio dell’UNESCO.