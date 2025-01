Ilrestodelcarlino.it - Veronica ha fretta di nascere, l’auto trasformata in sala parto. “È stata una grande emozione”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ascoli, 10 gennaio 2025 – Non è la prima volta che accade che un bimbo o una bimba nasca durante il viaggio della mamma verso l’ospedale, ma ogni volta è un’e una storia diversa. L’ultimo caso, all’ospedale di San Benedetto, è avvenuto intorno alle ore 20 di mercoledì, dove una bambina è venuta alla luce così inda cogliere tutti di sorpresa. I genitori sono residenti a Marina di Massignano e la situazione è “precipitata” mentre il marito della donna, già in travaglio, era al volante deldiretta al redi Ginecologia del Madonna del Soccorso. Quando la situazione si è fatta critica l’uomo ha chiamato il 118 per richiedere aiuto. Nonostante l’attivazione dei soccorsi, il padre della bambina è riuscito a raggiungere il pronto soccorso prima di essere intercettato dall’ambulanza.