Romadailynews.it - Spaccio a Colleferro, due arresti e condanne per droga

Leggi su Romadailynews.it

scoperta in un garage: condannati un 38enne e una 28enne, segnalato un 40enne per possesso di cocaina.A, in provincia di Roma, i Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile hanno arrestato ieri due persone, un uomo di 38 anni e una donna di 28 anni, con l’accusa didi sostanze stupefacenti. Nel corso di una perquisizione, i militari hanno scoperto un garage utilizzato come deposito, dove erano custodite dosi di cocaina già pronte per la vendita, oltre a strumenti per il taglio e il confezionamento della.I due fermati sono stati immediatamente portati davanti ai giudici del tribunale di Velletri, che hanno emesso le sentenze: l’uomo è stato condannato a sei mesi di reclusione e al pagamento di una multa di 2.000 euro, mentre la donna dovrà scontare otto mesi di carcere e pagare una sanzione di 3.