Movieplayer.it - Skeleton Crew, i migliori omaggi e riferimenti nell'episodio 7

Scopriamo tutti gli easter egg nel settimodella nuova serie di Star Wars in streaming su Disney+. Occhio agli spoiler! Il penultimodi Star Wars:è stato un incredibile pugnoo stomaco. Per sei episodi abbiamo creduto che Jod Na Nawood, presunto Jedi diventato pirata, fosse una canaglia dal cuore d'oro sulla falsariga di Long John Silver - in fondo, è a L'isola del tesoro che si ispira questa storia - e invece sembra proprio essere un cattivo da manuale, interpretato diabolicamente da un Jude Law in grande spolvero. Lo abbiamo visto minacciare di decapitare i bambini con la spada laser, uccidere a sangue freddo il suo ex ufficiale Brutus e sacrificare il suo equipaggio per arrivare .