Playlist Pesaro, al Teatro Rossini arriva Matthew Lee

, 10 gennaio 2025 –algiovedì 16 gennaio prossimo. Per la rassegna musicale promossa dal Comune locale e dall’Amat (l’Associazione marchigiana attività teatrali), partita il 29 dicembre scorso e attiva fino al prossimo maggio con nove appuntamenti, saranno protagonisti per l’occasioneLee con il suo tour “The Prince Of Rock’n’Roll”, in collaborazione con Isolani Spettacoli e Jm production. L’appuntamentodopo quello del 9 gennaio scorso, dove sul palcoscenico delSperimentale hanno suonato Crema (un tempo col nome di Camillas) e Mivergogno, quest’ultimo un progetto musicale indipendente di Daniele Gatto. Parlando degli artisti, il pesareseLee (in arte Matteo Orizi), pianista e cantante, è stato definitivo dalla stampa estera, in particolare quella britannica, come “The Genius of Rock’n’Roll” (dall’inglese “Il genio del Rock’n’Roll”).