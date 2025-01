Pitbull seminano il panico a Focene | aggredita una ragazza

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 10 gennaio 2025 – Pomeriggio di apprensione oggi a: due, da soli in strada, hanno aggredito unanei pressi della chiesa. Secondo quanto si apprende, la giovane sarebbe ora in ospedale. Sul posto è presente la Polizia locale che sta svolgendo le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Ma sembrerebbe che i pittbull non siano ancora stati ritrovati. Le segnalazioni e l’allarme sui socialDa circa metà pomeriggio sono cominciate ad arrivare segnalazioni sui gruppi Facebook dei cani avvistati prima prima alla Conad, poi in via delle Pinne e in altre zone della località. I pittbull, secondo quanto si apprende, prima della, avrebbero anche aggredito un cane. Da lì è cominciato l’allarme “Abbiamo paura di uscire di casa”, hanno scritto alcuni residenti sui social, “non è la prima volta che succede” e ancora “non possiamo vivere nel terrore”.