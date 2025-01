Ilrestodelcarlino.it - Opere d’arte da difendere. L’onda d’urto non fa paura. Libri a prova d’alluvione

Makros presenta due nuovi progetti per la difesa del patrimonio dall’acqua. L’85 per cento dellesi trova nei depositi dei musei, conservata spesso in scaffalature obsolete che non le proteggono dal degrado ambientale. Riportarle alla luce, metterle nella disponibilità dei fruitori, della collettività, significherebbe ampliare conoscenza e cultura. La salvaguarda del patrimonio è stata al centro dell’evento organizzato da Makros, azienda ferrarese conosciuta nel mondo per i sistemi archivistici Blockfire – dal nome del primo brevetto contro il fuoco realizzato dal titolare, Massimo Luise, cui sono seguiti quelli contro acqua e batteri – che nella sede di Confindustria ha anticipato i progetti del 2025. Nello specifico: industrializzazione del brevetto contro l’acqua, con installazioni capaci di reggerne l’urto in caso di allagamenti e/o alluvioni; utilizzo dell’intelligenza artificiale per la protezione da deterioramento batterico, un fronte su cui Makros continua la collaborazione col Cnr di Firenze.