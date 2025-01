Sport.quotidiano.net - Milan-Cagliari, Conceiçao: "Pancia piena dopo la Supercoppa? Qui è impossibile"

o, 10 gennaio 2025 - "La vittoria inci ha fatto godere, tanto: l'abbiamo meritata. Ma in campionato siamo a -17 dalla prima in classifica, ilha vinto 19 scudetti, 7 Champions League. Laqui non va bene, pensiamo a domani: dobbiamo vincere e convincere". Forte e chiaro, Sergio, alla vigilia di, in campo a San Siro sabato alle 20.45. "Non sentirò emozioni, ma non sono una pietra. Penso solo a preparare al meglio i ragazzi. Ho trovato una squadra umile, ricettiva, capace di accettare il cambiamento che è tipico di un cambio di allenatore". Di mercato, il portoghese non parla: "Ci ha provato anche la dirigenza, ma non è il momento. Sono troppo concentrato sul. Rashford? Un bel giocatore, senza dubbio, lui come altri". Sul momento della squadra: "Ho visto cheaver battuto il Real Madrid ha pareggiato col