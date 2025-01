Spazionapoli.it - Mercato Napoli, tutto fatto per la cessione: imminenti visite mediche e firma!

Non solo in entrata, ilsi prepara a formalizzare un’operazione in uscita: laè imminente, mancano solo. In questi giorni, il direttore sportivo del, Giovanni Manna, sta lavorando in modo incessante non solo sulin entrata, ma anche sul fronte legato alle cessioni. Prossimo dal dire addio al club partenopeo è Michael Folorunsho. Il centrocampista italo-nigeriano, mai seriamente preso in considerazione nello scacchiere tattico da mister Antonio Conte, si appresta ad indossare la maglia della Fiorentina per la seconda parte della stagione. Affare ai dettagli: Folorunsho passa alla Fiorentina Dopo una prima parte di stagione passata più in panchina che sul rettangolo verde, Michael Folorunsho ha deciso di prendere una posizione chiara per il bene del suo futuro, accettando di buon grado le avance della Fiorentina.