Master in eco design l’anno si apre insieme a Rossano Ercolini

Quest’anno la nuova edizione delin Eco-& Eco-innovazione della Scuola di Architettura edell’Unicam si inaugura il 22 gennaio con un duplice appuntamento di apertura: la conferenza di(foto), presidente di Zero Waste Italy e vincitore del Goldman Environmental Prize - Nobel alternativo per l’ambiente, dal titolo ’Manifesto per un’ecologia del cambiamento: riparazione, riuso e responsabilità del produttore’, che si terrà presso la libreria Rinascita alle ore 16.30, e poi, a seguire, l’inaugurazione della mostra ’for Reuse’, che si terrà alle ore 18.30 presso la Sala Cola dell’Amatrice nel Chiostro Maggiore di San Francesco. La conferenza di, ’Manifesto per un’ecologia del cambiamento: riparazione, riuso e responsabilità del produttore’, che riprende in parte il titolo dal suo ultimo libro, affronta il tema del necessario cambiamento che dobbiamo attivare davanti all’attuale crisi ambientale, energetica, climatica e di come sia fondamentale una presa di coscienza collettiva, che ci conduca verso modelli di sviluppo di tipo alternativo, verso un’economia circolare ispirata ai processi naturali e alla rigenerazione delle risorse.