I 10 migliori giochi di combattimento su Nintendo Switch nel 2025

Laha dimostrato di essere una piattaforma competitiva anche per gli amanti deidi. Nonostante l’età del sistema, il roster di titoli disponibili è decisamente ricco e variegato, con opzioni che spaziano dai classici arcade ai veri e propri esports competitivi. Mentre attendiamo l’arrivo della tanto rumoreggiata2, la console portatile di casaè ancora in grado di regalare qualche emozione anche quando si parla di picchiaduro.Con una combinazione di esclusive sempiterne e una solida selezione di titoli di terze parti, lariesce a regalare anche una discreta varietà per quanto riguarda idi. Scopriamo i10didisponibili pernel.10. Melty Blood: Type LuminaGenere:2DMelty Blood: Type Lumina è uno dei pilastri del panorama competitivo della, apparendo regolarmente in tornei come l’EVO e il CEOTaku.