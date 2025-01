Ilfattoquotidiano.it - “Giacomo Leopardi ha guidato la mia mano e ho scritto una poesia, eccola: ‘Giovinetta immortal…'”: Flavia Vento legge i versi a La Volta Buona

Mentre su RaiUno la serie sudiretta da Sergio Rubini ha portato a casa ottimi ascolti, c’è chi probabilmente esonda quanto all’amore per il poeta de L’Infinito e si cimenta addirittura nel comporre unada lui ispirata. Stiamo parlando diche a La, programma di RaiUno condotto da Caterina Balivo, ha letto iche – come aveva spiegato a Belve– le sarebbero stati ispirati e suggeriti proprio dallo spirito di.Avete letto bene, c’è di mezzo lo spirito del poeta che avrebbe colto di sorpresa la showgirl durante una di lei visita a Recanati per sussurrarle queste parole: Giovinetta immortal/il sol dietro auree/risiede al tuo passar/Brilli di auree lucentidietro secoli passati/in silenziosi oblii/Ahimè ti ho trovata/lungi da me il tuo vagar/Sono con te musica nel cuor/Potessi volare da te/ti porterei dietro l’infinito/a sentire il corso immortale/che risiede nelle dolci facelle.