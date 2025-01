Lanazione.it - Cecilia Sala, bufera sul sindaco. Persiani la critica sul caso dei marò. Il Pd: "Ritiri tutto e chieda scusa"

"Felice chesia rientrata sana e salva in patria. in quella patria che, grazie al nostro presidente del consiglio, le ha garantito la libertà, dimostrandole di dimenticare le sue passate osservazioni sui nostrie le ha insegnato cosa significa adesso essere cittadini italiani". Le parole sono deldi Massa Francesco, pubblicate in un post su Facebook. Una frase più da leader politico che da. Inevitabili le polemiche. Tanti i commenti, anche sui social. Qualcuno ha applaudito, come il consigliere della Lega Filippo Frugoli, che poi dirà: "Daopinione legittima ed equilibrata. Pd ipocrita e maestro di retorica". Molte invece le critiche parlando di attacco alla libertà di stampa e ricordando anche che quando ha scritto deiaveva meno di 18 anni.