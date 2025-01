Anteprima24.it - Casting per una importante serie tv: si cercano comparse e piccoli ruoli

Tempo di lettura: 2 minutiLe province di Napoli e Caserta saranno lo scenario di unprogetto targato Cattleya, tra le società di produzione più affermate nell’industria cinematografica italiana.Si tratta di unacrime ambientata negli anni ’70 e la produzione è alla ricerca di nuovi volti in vista delle riprese previste per i prossimi mesi. Le selezioni si terranno a Nola, Terzigno e Santa Maria Capua Vetere il 13, 14 e 15 gennaio, offrendo ai candidati l’opportunità di partecipare come, figurazioni speciali e.Chi può partecipareIlè rivolto a persone dai 18 ai 75 anni residenti nei comuni citati o in quelli limitrofi. È richiesta aderenza estetica all’epoca in cui è ambientata la, gli anni ’70. Per questo motivo saranno esclusi dai provini coloro che presentano: tagli di capelli contemporanei, evidenti interventi di chirurgia estetica, tatuaggi visibili.