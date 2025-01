Lanazione.it - Capolona: il pranzo offerto agli over 65 dal Comune e agli over 90 i biscotti della befana porta a porta

Arezzo, 9 gennaio 2025 – Hanno tutti più di 65 anni e hanno festeggiato insieme i 42 anni del “65”dall’Amministrazione Comunale ai residente nel territorio. Mario Francesconi Sindaco di“Anche in questo 2025 c’è una bella delegazione a rappresentare un’età che è partenostra storia di paese e che ancor oggi è attiva e pronta a fare la sua parte in famiglia e nella comunità. Queste momenti d’incontro conviviale sono le occasioni nelle quali le persone si ritrovano e parlano guardandosi, non al telefono , forse è quello che manca sempre di più. Purtroppo un grandissimo malenostra società è quellosolitudine che avanza sempre di più e nelle persone anziane in maniera particolare. Unquesto aperto a tutti perché ci si possa ritrovare a tavola anche con l’amico più lontano, è gratuito per i residenti a, mentre gli altri, che abitano fuori, contribuiscono con una cifra simbolica di 10 Euro”.