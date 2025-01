361magazine.com - Birkenstock chiede il copyright sulle sue iconiche scarpe e fa causa a tre aziende per plagio

Lo storico marchiofaa treper aver replicato alcuni dei suoi modelli iconici. Il brand rivendica lo status di autenticità delle calzature come se fossero opere d’arte Uniche, da proteggere e tutelare. Questa la mission dell’azienda tedescache dà il benvenuto al 2025 con ben tre denuncia a carico di treche avrebbero replicato alcuni dei modelli più iconici del brand.Nelle ultime orerivendica infatti lo status di autenticità delle sue calzature come fossero vere e proprie opere d’arte, spazzando via tutti i clichè legati al concetto di “Ugly Shoes” – ovvero “brutte” – e le critiche a cui per anni sono state sottoposte dai nomi forti della moda.Che piacciano o meno, è innegabile che leabbiano un certo appeal sui volti noti americani e che siano stati proprio loro – attori, attrici, modelle e celebrities – a sdoganare il trend facendo diventare la famosa “ciabatta” uno status symbol.