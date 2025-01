Lanazione.it - Auditorium inagibile. I disagi continuano. Enti sportivi e scuole ancora senza spazi

Leggi su Lanazione.it

PISTOIADa martedì tutti sono tornati al loro posto: alunni a scuola, specialmente nel vicino polo del "Fedi-Fermi", attività agonistica e non delle società sportive ripartita a spron battuto ma con un vuoto di non poco conto, ovvero non poter contare sugli orari assegnati a settembre dalla Provincia neglidell’di via Panconi. Ecco perché numerose società, in particolar modo di pallacanestro ma anche di altre discipline, sono sul piede di guerra: ad onor del vero lo erano già da qualche giorno prima di Natale quando è arrivata la comunicazione ufficiale di chiusura della vetusta struttura, a seguito di controlli da parte dell’Asl, che ne ha dichiarato l’inagibilità per gravi carenze igienico-sanitarie relative agli spogliatoi (che comunque venivano regolarmente utilizzati da atleti e studda mesi nonostante le problematiche fossero chiare).