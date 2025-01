Abruzzo24ore.tv - Aggressione in ospedale, sputi alla dottoressa, rischia carcere pesante

Pescara - Nuova legge Nordio contro la violenza sui sanitari applicata per la prima volta in Abruzzo. Un grave episodio diha coinvolto il personale del pronto soccorso dell'di Pescara, dove un uomo di 44 anni ha sputato ripetutamente in faccia a unain servizio. Questo atto violento potrebbe costargli una condanna tra due e cinque anni di reclusione, in base alle disposizioni del decreto Nordio, entrato in vigore lo scorso ottobre. Il provvedimento prevede pene più severe per chi aggredisce medici e infermieri e introduce l'arresto "in flagranza differita", consentendo di fermare i responsabili entro 48 ore dal reato. Il sostituto procuratore Gennaro Varone ha contestato al pescarese, noto alle forze dell'ordine, l'accusa di "lesioni a personale sanitario" secondo l’articolo 583 quater del codice penale.