Inter-news.it - A Venezia, Inter con la Thu-La: il gol congiunto manca da 8 mesi – CdS

l’può riabbracciare la Thu-La, la sua coppia d’attacco Thuram-Lautaro Martinez. Il francese, dopo aver saltato la finale di Supercoppa, è pronto a riprendersi l’attacco nerazzurro.INSIEME – Di nuovo insieme e lo faranno in uno stadio mai fatto prima, ossia il Penzo. La Thu-La, Marcus Thuram e Lautaro Martinez, dopo una partita passata a osservarsi (uno in campo con gol e l’altro amaramente in panchina per infortunio), si ritroveranno uno affianco all’altro domenica pomeriggio nella sfida tra, valida per la ventesima giornata di Serie A. Dopo aver smaltito l’infortunio in Supercoppa, il francese è pronto a riprendersi la titolarità. Il Toro, reduce dalla rete al Cagliari di fine dicembre e di quella, suo malgrado, inutile contro il Milan, vuole ripetersi. Inoltre, contro ilè stato decisivo nella partita d’andata a San Siro, segnando il gol del decisivo 1-0.