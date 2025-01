Ilfattoquotidiano.it - Una nebbia fitta e puzzolente avvolge ogni cosa: “È la simulazione di una guerra biologica o sono gli alieni che rilasciano sostanze chimiche”. Ecco come stanno davvero le cose

Da TikTok a X passando per YouTube, dal 29 dicembre i socialin fermento. A colpirli non è lo spettacolo talvolta suggestivo che sa offrire lasui campi in assetto invernale, quanto piuttosto il suo lato misterioso e spettrale. I video si susseguono uno dietro l’altro, con hashtag ricorrenti quali nebbioso,, odore chimico, inquietante.L’allarme si propaga dal Texas, Wisconsin, Iowa, Maryland, Virginia, West Virginia, Nebraska, Kansas, Oklahoma, North Dakota, Florida e Minnesota, e si sta diffondendo in Canada e Regno Unito. Perché secondo i social questanon sembrae odora di. Un utente su X la descrivedensa e persistente. “Questanon è naturale. ha qualdi strano”. E un altro scrive: Troppo densa. Troppo controllata. Sembra ingegnerizzata”.