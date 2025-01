Ilrestodelcarlino.it - Un rinforzo per la Macagi, ingaggiato Renaud-David

Anno nuovo, centrale-terzino nuovo allaCingoli che, dopo la vacanza da Natale all’Epifania, ha ripreso in pieno la preparazione integrando l’organico con Leoche ha sostituito Nebojisa Vojinovic svincolato. Francese, 37 anni, l’attività agonistica effettuata tra Francia e Spagna, l’esperienza consolidata a livello internazionale,è accreditato da referenze che garantiscono un eccellente apporto allaCingoli. "– precisa l’allenatore della, Sergio Palazzi– ha fatto capire che intende chiudere la carriera dopo la permanenza da noi: ciò non significa che il suo sarà un soggiorno di routine, la sua professionalità è fuori discussione. Crediamo che sia l’elemento giusto, in quanto ha le capacità per gestire il gioco: intanto, visto che il campionato ricomincerà l’8 febbraio quando ospiteremo il Merano, durante questo lungo periodopotrà integrarsi al meglio nelle nostre soluzioni manovriere".