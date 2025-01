Tavernelle d’Emilia terribile incidente tra un’auto e un bus | un morto e decine di feriti

Leggi su Dayitalianews.com

L’è avvenuto sulla strada Persicetana a, frazione di Calderara di Reno, in provincia di Bologna. Una persona è morta e diverse altre sono rimaste ferite in unstradale avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 8 gennaio, sulla strada Persicetana a, frazione di Calderara di Reno. Una Panda e un bus si sono scontrati frontalmente lungo un tratto di strada rettilineo. L’auto, per cause ancora in corso di accertamento, è finita fuori strada.La dinamica dell’Sul posto sono intervenuti i carabinieri, per effettuare i rilievi necessari, insieme alle ambulanze del 118 e ai vigili del fuoco. Secondo le prime informazioni, duesarebbero in gravi condizioni, mentre un’altra quindicina di persone ha riportato lesioni lievi.