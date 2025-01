Sviluppo lavoro Italia, nel Cda Fabrizio Maria Formicola e Simona Tironi

Leggi su Ildenaro.it

Oggi l’assemblea degli azionisti della Società ha formalizzato la nomina a consiglieri di amministrazione di, su designazione del ministro dele delle Politiche Sociali, e di, assessore all’Istruzione, Formazione edella regione Lombardia su designazione della Conferenza Stato Regioni.”Il Presidente e amministratore delegato, Paola Nicastro, insieme ai consiglieri Patrizia Polliotto eDelzio – si lege in una nota -, esprimono le più vive congratulazioni ai neoconsiglieri, consapevoli del valore strategico che professionalità di così alto profilo apporteranno alla Società per le sfide importanti che l’attendono”. “Il presidente Nicastro – continua la nota – si dichiara particolarmente entusiasta di essere alla guida di un Consiglio di Amministrazione di altissimo livello che vede tre donne in carica su cinque componenti”.