Sideremia in gravidanza e ferritina in gravidanza | cosa sono e valori normali

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) stima che più del 40% delle donne insiano anemiche. L’anemia è l’insufficiente quantità di globuli rossi necessari per trasportare l’ossigeno in tutto il corpo. Esistono diverse forme di anemia e secondo le stime dell’OMS la metà di quelle che interessano le gestanti siano dovute alla carenza di ferro. Si parla quindi di anemia sideropenica.Tra i cambiamenti che interessano l’organismo femminile durante lacianche quelli legati alla quantità di sangue circolante. L’American Society of Hematology spiega che questo aumenta di circa il 20-30%, un incremento che determina un maggiore apporto di ferro e vitamine per produrre l’emoglobina, la proteina che nei globuli rossi si occupa di trasportare l’ossigeno alle altre cellule del corpo.