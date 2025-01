Ilrestodelcarlino.it - Scooter rubato e ritrovato

Unoabbandonato a ridosso di un distributore di benzina del centro, era statoed è stato recuperato da una guardia giurata. L’episodio si è verificato l’altra notte, poco prima delle 3. Il ciclomotore Aprilia Scarabeo era posizionato in maniera anomala davanti alla pompa di benzina Q8 di via Matteotti. La guardia privata di pattuglia per la società Axitea, Matteo Stefanini, lo nota e qualcosa non gli quadra, e quando si avvicina vede che ha segni di manomissione. Annota la targa e verifica la provenienza del ciclomotore che, all’esame, risulta. Al proprietario era stato in effetti sottratto alcuni giorni prima, il 28 dicembre. Ha quindi avvisato i carabinieri che, arrivati sul posto, hanno confermato che loera statoe avvisato il proprietario, che ha potuto rientrarne in possesso.