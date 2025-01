.com - Malattie Cardiovascolari: l’impatto devastante di una pandemia invisibile

Nel panorama della salute globale, le(CVD) emergono come una delle sfide più pressanti e complesse del nostro tempo. Dietro le statistiche e i numeri si cela una realtà che tocca la vita di milioni di persone in tutto il mondo, influenzando non solo la salute individuale, ma anche i sistemi sanitari e le economie nazionali.Le CVD sono la principale causa di morte a livello globale, con circa 17,9 milioni di decessi all’anno e colpiscono persone di tutte le età e nonostante i progressi medici, il numero di casi continua ad aumentare.Questo case study si propone dunque come uno strumento di sensibilizzazione e azione, che va oltre la semplice presentazione di dati. L’obiettivo è quello di offrire una comprensione profonda della gravità di questo fenomeno, stimolando una riflessione collettiva e una presa di coscienza.