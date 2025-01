Agi.it - Il dispositivo che ti "ricarica" lo smartphone in 5 secondi (ma costa un botto)

Al CES 2025, Swippitt ha presentato forse il gadget più curioso e quasi sicuramente non proprio accessibile per le tasche dell'uomo comune. Si tratta di un innovativo sistema diche promette di restituire completamente un telefono come fosse nuovo in meno di 5. A vederlo da fuori sembra un tostapane o un distributore di fazzoletti da fast food ma, guardando i video dedicati, la sua efficacia sembra reale. Si chiama Hub e il suo funzionamento appare abbastanza semplice: il fulcro è la sua custodia specifica da abbinare al telefono, chiamata Link, che contiene una batteria da 3,500 mAh. Quando Link viene inserito in Hub, la batteria scarica viene sostituita con una completamente carica in circa cinque. Più che di un processo di, quindi, dovremmo parlare di sostituzione.